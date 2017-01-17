هاتف ” مات 9 ” يفوز بـ 8 جوائز في معرض لاس فيغاس 2017

حازت شركة #هواوي الصينية على عدد من الجوائز الرفيعة المقدمة من أبرز المواقع والمجلات المتخصصة في أخبار الإلكترونيات خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2017.

وحاز الهاتف على الجوائز الثماني بفضل الثناء على تصميم الهاتف وأدائه المتميز والكاميرا ثنائية العدسات وطول عمر تشغيل بطاريته والشراكات التي أضافت كثيراً إلى الهاتف، بينما حاز الجهاز اللوحي “مات بوك” من هواوي على جائزة “سي إي إس” للإبتكار لعام 2017، وذلك لتصميمه الرائع وأدائه المتميز.

واختار موقع Android Authority المتخصص في الإلكترونيات والتكنولوجيا هواوي لتكون اختياره هذا العام من مصنعي الإلكترونيات، مثنياً على جديد الأجهزة التي صممتها الشركة، وعلى استراتيجيات الشركة في العمل التي جعلتها في مقدمة مطوري الإلكترونيات في 2016.

واختارت جريدة وول ستريت جورنال هاتف هواوي “مات 9” ضمن قائمتها لأفضل الأجهزة الذكية التي تم تقديمها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017”.

وأثنى محررو الجريدة على شاشة العرض عالية الدقة وقوة أداء معالج البيانات وسرعة شحن البطارية وطول عمر التشغيل أيضاً والكاميرا الخلفية الثنائية والتي صممتها شركة ليكا.

ومنحت مدونة أندرويد بوليس “Android Police” هاتف هواوي “هواوي مات 9” جائزة أفضل هاتف لعام 2017، وذلك بفضل تعاون هواوي المثمر على كل الأصعدة مع “أمازون أليكسا” وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، وهو الأمر الذي جعل من “مات 9” واحد من أبرز الأجهزة المقدمة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017”.

وأعلن موقع “Boy Genius Report” عن فوز هاتف هواوي “مات 9” بجائزة الموقع لأفضل هاتف ذكي في 2017 خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “سي إي إس 2017″، وذلك بفضل دقة وجودة شاشة العرض والكفاءة العالية لمعالج البيانات وطول عمر البطارية أيضاً ودعم المساعد الشخصي “أمازون أليكسا”.

وحاز الهاتف أيضاً على جائزة الاختيار الأبرز لعام 2017 فور صدوره في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الميزة الأبرز والتي نالت إشادة الجميع هي التكامل ودعم تشغيل المساعد الشخصي “أمازون أليكسا”.

ومنح الجائزة موقع “Chip Chick” الذي تأسس في 2004 كأول موقع يهتم بأخبار التكنولوجيا والإلكترونيات من منظور نسائي، حيث يقدم اختيارات وتقارير عن مختلف الأجهزة الذكية التي تلائم أسلوب حياة مختلف المستهلكين من السيدات.

واختار موقع “Talk Android” الهاتف ضمن قائمته لأفضل الأجهزة الذكية المقدمة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017.

وأثنى الموقع على قوة أداء معالج الهاتف الذكي الذي يأتي من طراز Kirin 960 وجودة الصور العالية التي تلتقطها الكامير الثنائية للهاتف، ويهتم موقع Talk Android بكل ما يخص نظام تشغيل أندرويد وتحديثاته وجديد التطبيقات التي يدعمها.

وتم اختيار الهاتف أيضاً ضمن قائمة موقع “TechAdvisor” الشهير لأفضل اختيارات الأجهزة الإلكترونية المطروحة بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكي لعام 2017.

وقام موقع “TechnoBuffalo”، والذي يعد من أبرز المواقع التي تستعرض في مقالاتها أفضل الأجهزة الذكية المطروحة وجديد عالم الإلكترونيات، بمنح الهاتف جائزة أفضل الأجهزة الذكية المقدمة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017.

وأشاد الموقع بدعم الهاتف للمساعد الذكي من أمازون “أليكسا” وقوة أداء معالجة البيانات والإدارة المتطورة لتطبيقات الهاتف وطول عمر البطارية وشاشة العرض عالية الدقة والوضوح.

وجاءت قائمة موقع “Techaeris” الذي ينشر مقالات تتعمق في تغطية مميزات ومواصفات الأجهزة الذكية، وأيضاً كل ما يتعلق بجديد العلوم والفنون والتصوير لتشمل هاتف هواوي “مات 9” ضمن أفضل الأجهزة المتواجدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017.

وأثنى محررو الموقع على قوة أداء المعالج وسرعة شحن البطارية وطول عمر التشغيل أيضاً والكاميرا الخلفية الثنائية وبالتأكيد دعم المساعد الشخصي الذكي من أمازون “أليكسا”.

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