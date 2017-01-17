هل اعتنقت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان الإسلام ؟

في نهاية الأسبوع الماضي صدمت #ليندسي_لوهان الملايين من متابعيها عبر إنستغرام و تويتر بحذف جميع صورها المنشورة على التطبيقين.

وكتبت النجمة الأمريكية في بداية صفحتها الجديدة على انستغرام عبارة “عليكم السلام” مما أدى إلى اشتعال الشائعات والتكهنات حول اعتناق النجمة البالغة من العمر 30 عاما #الإسلام ، وعلى إثر حذفها جميع الصور من حساباتها عبر انستغرام وتويتر بدأت النجمة الأمريكية بحذف صورها من حسابها على فيسبوك.

وفيما لم تنفِ لوهان تلك الإشاعات أو تؤكدها، بدأ عدد من متابعيها وجمهورها من المسلمين في جميع أنحاء العالم بإرسال تهانيهم إلى نجمة ديزني السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي العام 2015 قامت لوهان بتلاوة القرآن ، ثم قامت في أواخر العام الماضي بتأسيس شركة إنتاج في مدينة دبي وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم ، وسبق أن صرحت أمام ممثلين من المجلس الإسلامي البريطاني، بحكم إقامتها في لندن، أنها الآن في “فترة تجديد”.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها لوهان ضجة حول إمكان اعتناقها الإسلام، إذ سبق أن شوهدت في شوارع نيويورك حاملة كتاب القرآن الكريم فضلا عن ظهورها بالحجاب في مخيمات اللاجئين بتركيا في أواخر العام 2016.

وأكد عدد من المقربين من الممثلة ومطربة البوب الأمريكية أنها لم تعتنق الإسلام بشكل رسمي إلا أنها بصدد دراسة إمكان اعتناقه، وقد كانت لوهان صريحة بشأن رغبتها في اعتناق الإسلام حيث كشفت أنها بصدد حفظ القرآن الذي ساعدها على معرفة نفسها “وقد فتح أمامي تجربة روحية .. الإسلام هو الشيء الوحيد الذي أريد أن أتعلمه وهذه مشيئتي”.

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