21 ألف أجنبي إبتاعوا عقارات بتركيا في 2016

أظهرت معطيات رسمية حديثة، أن 21 ألف أجنبي إشتروا عقارات في تركيا خلال 2016، لتستمر كواحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين الأجانب.

وبحسب بيانات حصل عليها الأناضول من مديرية الطابو ومسح الأراضي، التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني لعام 2016، فإن 21 ألفاً و178 أجنبياً، تملّكوا 19 ألفاً و91 سكناً، وألفاً و912 قطعة أرضية معدة للبناء (عرصة)، خلال العام الماضي.

وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين تملكوا عقارات وعرصات في تركيا خلال 2016، بـ 3 آلاف و459 عقار، تلاهم السعوديون بـ ألفاً و642، واحتل الكويتيون المرتبة الثالثة بـ ألف 640 عقار.

واحتل الأفغان المرتبة الرابعة بتملكهم ألفاً و518 عقاراً، تلاهم البريطانيون بـ ألف و298.

وأشارت المعطيات إلى أن 121 ألفاً و524 أجنبياً وفي مقدمتهم مستثمري دول الخليج العربي وبريطانيا، اشتروا 8 آلاف و796 عرصة، و102 ألف و745 سكناً، خلال السنوات العشرة الأخيرة.

وخلال العام الماضي، حافظت إسطنبول (شمال غرب) على كونها أكثر المناطق جذباً للأجانب، وبيع فيها 6 آلاف و411 عقاراً، تلتها أنطاليا (غرب) بـ 4 آلاف و971 عقاراً، ثم بورصا (شمال غرب) التي بيع فيها ألف و344 عقاراً، ومن ثم أيدن (غرب) التي بيع فيها ألف 287 عقارا، وثم يالوفا (شمال غرب)، التي بيع فيها ألف و31 عقارا. (ANADOLU)

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