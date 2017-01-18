أسطورة البرازيل يعود إلى تمثيل نادي برشلونة

زار النجم البرازيلي السابق #ريفالدو ملعب الكامب نو والتقى برئيس فريق #برشلونة، بارتوميو، وأكد استعداده للعب برفقة فريق القدامى في إطار جولته العالمية.

وقضى ريفالدو، البالغ من العمر 44 عاما، 5 مواسم في برشلونة من 1997 إلى 2002 توج خلالها بلقبين للدوري الإسباني ولقب لكأس ملك إسبانيا ولقب للسوبر الأوروبي وسجل 130 هدفا في 235 لقاء.

كما فاز خلال تواجده مع برشلونة بلقب أفضل لاعب في العالم وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1999، والكرة الذهبية عام 2000.

وقال ريفالدو على هامش الزيارة: “أشعر بالسعادة كل مرة أزور خلالها الكامب نو، قضيت هنا 5 مواسم وصنعت بعض تاريخ برشلونة الذي يبقى فريقا محببا لقلبي”.

وأضاف: “أشعر بأني في حالة جيدة وأتدرب كل يوم وبالنسبة للقاءات التي يخوضها قدامى برشلونة عبر العالم أنا جاهز للمشاركة”.

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