ألمانيا : تغريم فنان مارس تدريبات رياضية في كنيسة

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة ساربروكن الألمانية بتوقيع غرامة مالية على فنان لممارسته تدريباً رياضياً داخل كنيسة.

وأدانت المحكمة الفنان بالتشويش على ممارسة الشعائر الدينية وتكدير السلم داخل الكنيسة الكاثوليكية، بعد ظهور فيديو مثير للجدل يظهر فيه الرجل وهو يمارس تدريب الضغط على مذبح الكنيسة، وقضت بتغريمه 700 يورو.

وقالت رئيسة المحكمة إن هناك “حداً تم تجاوزه في هذا اليوم”، فيما أعلن الفنان المتهم اعتزامه استئناف الحكم.

وكان تم عرض الفيديو في واجهة عرض أحد المحلات تحت عنوان ” أداء تدريب الضغط”، وقال المتهم بعد أسابيع قليلة من عرض الفيديو إن التدريب الذي أداه في كنيسة القديس جون في الفترة بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 حتى يناير (كانون الثاني) 2016، كان يتعلق بالفن وليس بعمل ضد الكنيسة. (DPA)

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