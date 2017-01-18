ألمانيا : مصور صحفي سوري يتعرض للضرب و السباب بألفاظ عنصرية

تعرض مصور صحفي يعمل لحساب قناة MDR للضرب والسباب بألفاظ عنصرية مساء الاثنين الماضي خلال تصوير تقرير للقناة في مدينة ايرفورت شرق ألمانيا.

وقالت مصادر صحفية إن الصحفي السوري الأصل البالغ من العمر 32 عاماً تعرض مع صحفيين للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب السكارى، كما لاحقهم اثنين من المعتدين إلى مسافة مئات الأمتار، حتى تمكن الصحفيون من الاختباء داخل أحد المحلات.

وكان الفريق يصور تقريرا حول “تعرض الأطفال اللاجئين للعنف”.

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين الألمان (DJV) بأشد العبارات تعرض الصحفيين لهذا الاعتداء، فيما تمكنت الشرطة من التحقيق مع المعتدين فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم. (Deutsche Welle)

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