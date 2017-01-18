أمريكا تقصف مدينة الباب إرضاء لتركيا

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه نفذ ضربات جوية في سوريا ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية محل اهتمام من جانب كل من واشنطن وأنقرة قرب بلدة الباب وذلك عقب انتقادات من تركيا لعدم كفاية الدعم الأمريكي لعملية برية تشنها.

وأحصى الكولونيل بالقوات الجوية الأمريكية جون دوريان المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم أربع ضربات في الأيام الأخيرة ضد أهداف للدولة الإسلامية قال إنها محل اهتمام مشترك من البلدين.

وقال دوريان المقيم في بغداد “لاحظنا فرصة كان من مصلحتنا المشتركة فيها تدمير تلك الأهداف.”

وتابع قوله إنها شملت ناقلة جنود مدرعة ووحدات تكتيكية تابعة للتنظيم.

وقال للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) “هذا أمر نتوقع الاستمرار في العمل فيه. نحن نضرب أهداف (الدولة الإسلامية) في أي مكان يمكن رصدها فيه بسوريا أو العراق.”

وأضاف أنه تم تحديد الأهداف بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا. لكن حجم الدعم الأمريكي للعمليات التركية على الأرض حول بلدة الباب لا يزال غير واضح.

وغضبت تركيا من سياسة الولايات المتحدة في سوريا لاسيما دعمها لمقاتلي فصائل مسلحة كردية تعتبرهم أنقرة امتدادا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل داخل تركيا وتصنفه واشنطن وأنقرة كمنظمة إرهابية.

كما اتهمت تركيا واشنطن بالتقاعس عن تقديم ما يكفي من الدعم لحملتها لطرد الدولة الإسلامية من الباب برغم أن أنقرة تسمح للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية لشن عمليات في سوريا. (REUTERS)

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