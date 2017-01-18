إبراهيموفيتش لبوغبا : عليك أن تتعلم كيف تواجه الضغوط

طالب لاعب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش، زميله بول بوغبا بضرورة التعود على الضغط الواقع عليه واستغلاله لصالحه كما فعل المهاجم السويدي خلال مسيرته الحافلة بالألقاب.

وعانى بوغبا، الذي عاد ليونايتد قادماً من يوفنتوس في صفقة قياسية عالمية تبلغ 89 مليون جنيه إسترليني (107.64 مليون دولار) في أغسطس (آب) الماضي، للارتقاء لمستوى المبلغ الذي تم دفعه لإتمام صفقة ضمه.

وبات لاعب الوسط الفرنسي تحت المزيد من التفحص عقب أداء مخيب في التعادل أمام ليفربول 1-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد الماضي.

وقال إبراهيموفيتش لوسائل إعلام بريطانية: “أنا استمتع بالضغط.. لا أعرف بول بشكل شخصي لكي أتمكن من الإجابة عن ذلك بدلاً منه، لكنني أعتقد أنه يحب ذلك أيضاً، لأنه وبدون وجود أي ضغط فإننا لن نكون في كامل اليقظة عند أعلى المستويات، إذا أردت أن تلعب عند أعلى مستوى فعليك أن تتحمل الضغط على مدار اليوم وإذا ما أديت بشكل أفضل فإن الضغط سيصبح أكبر”.

وأضاف اللاعب السويدي: “هذه من الأمور التي تعلمنا منها وهي من الأشياء التي يجب أن نتعامل معها لأنني انتمي للقمة.. بول ينتمي للصفوة والضغط سيكون حاضراً عند هذا المستوى”.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري متراجعاً بفارق 12 نقطة خلف تشيلسي المتصدر وسيتوجه لمواجهة ستوك سيتي صاحب المركز التاسع السبت المقبل. ( reuters )

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