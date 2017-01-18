السعودية : السجن و الجلد لمحتالة ” الألماس ” و والدتها

أدانت المحكمة الجزائية بمدينة #جدة #السعودية، فتاة ووالدتها تحملان الجنسية العربية، بتهمتي “الاحتيال على محل لبيع المجوهرات”، و”الاستيلاء على مجوهرات ثمينة”، في حين قررت المحكمة إيقاع عقوبة السجن عاما و الجلد 100 مرة للفتاة ، بينما قررت حبس والدتها خمسة أشهر وجلدها ستين جلدة.

وحسب الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، تقدم صاحب محل مجوهرات شهير في مدينة جدة إلى مركز شرطة المدينة ببلاغ في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل فتاة والاستيلاء على مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال.

وكانت تحقيقات الشرطة أظهرت أن المحتالة فتاة في العقد الثالث من العمر، تتمتع بقدر وافر من الجمال واللباقة في الحديث؛ ما استغلته في النصب على صاحب المحل.

ووفقا للتحقيقات، زارت الفتاة محل المجوهرات عبر موقع إنستغرام، وادّعت أنها ابنة رجل أعمال شهير وفقاً لشبكة إرم نيوز ، وطلبت إرسال صور المجوهرات عبر تطبيق واتساب، بعد أن اختارت أطقم ألماس بقيمة 5 ملايين ريال.

وورد في التحقيقات أن “المتهمة قالت إنها ستقوم بتحويل المبلغ عن طريق حوالة بنكية، ثم أرسلت صورة من الحوالة لأحد العاملين في المتجر، كما أرسلت شخصاً لاستلام المجوهرات”.

وحسب ما ورد في التحقيقات، فوجئ صاحب محل المجوهرات بعدم إيداع الحوالة البنكية في حسابه؛ إذ استغلت الفتاة إجازة عيد الأضحى وإغلاق البنوك أبوابها في العطلة.

بعد ذلك تقدم صاحب المحل ببلاغ رسمي إلى الشرطة، وتم الإطاحة بالفتاة في الوقت الذي قبض فيه على والدتها أيضا بتهمة التستر على ابنتها، وتم إيداعهما سجن بريمان في جدة، وأعادت الشرطة المجوهرات إلى صاحبها خلال أقل من 24 ساعة.

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