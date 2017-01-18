الشرطة تحقق بنشاطات ” شرطة الفرو ” في ألمانيا !

تقوم الشرطة في مدينة بيليفيلد في ولاية شمال الراين بالتحقيق ضد ما يسمى “شرطة بيلتس” (شرطة الفرو)، وهي مجموعة تعنى بحماية الحيوانات وتقوم بالتحدث مع المارة في شوارع المدن الألمانية لانتقادهم لارتداءهم فرواً.

وتحقق الشرطة بسبب سوء استخدام الأسماء واللباس، حيث يرتدي عناصر هذه المجموعة لباساً موحداً طبعت عليه نجمة تشبه شعار الشرطة.

ووفق المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام ألمانية، وترجمها عكس السير، فإن المجموعة لم ترخص نشاطاتها، ما دفع لاتهامها بالاستغلال وسوء الاستخدام.

ويقف خلف هذه الحملة “المكتب الألماني لحقوق الحيوان”، وقالت الحملة إنه طالما هناك استخدام لفرو الحيوانات في صناعة الملابس، فإننا سنواصل توعية الناس في الشوارع.

عكس السير