الصين : نجاة طفلتين في الخامسة مرت فوقهما سيارة مسرعة ( فيديو )

نجت فتاتان صغيرتان توأم من الموت بأعجوبة في #الصين، بعد أن صعدت من فوقهما سيارة فان، وهما تسيران في أحد الشوارع.

وتظهر الشقيقتان البالغتان من العمر 5 سنوات في مقطع الفيديو الذي نشره تلفزيون محلي، وهما تسيران وسط الشارع في أجواء ماطرة بوقت سابق من هذا الشهر في مقاطعة أنهوي شرقي الصين، قبل أن تظهر سيارة مسرعة، لتصدمهما وتصعد فوقهما، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وألقت الشاحنة بالطفلتين على الأرض، وصعد السائق بعجلات سيارته الأمامية فوق جسديهما، في حين صعدت العجلات الخلفية فوق جسد إحدهما فقط، قبل أن يوقف السائق السيارة، ويترجل منها على الفور للاطمئنان على حالة الطفلتين.

الحادثة وقعت حوالي الساعة 1:00 من بعد الظهر يوم 6 يناير (كانون الثاني) الجاري وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهب المارة لمساعدة الطفلتين، ولم تصب إحداهما بأية إصابات، في حين نقلت الأخرى إلى المستشفى، وهي تعاني من بعض الرضوض والكسور في جسدها.

وتشير التقارير إلى أن الطفلتين اللتين ترعاهما جدتهما كانتا في طريقهما إلى أحد المتاجر عندما وقعت الحادثة، ويقول السائق إنه لم يتمكن من رؤية الطفلتين وهو يقود سيارته في الأجواء الماطرة، في حين ألقى شرطي المرور الذي كانت متواجداً في المكان باللوم على السائق الذي كان يقود بسرعة كبيرة، ولم يراقب الطريق بالشكل المطلوب لتفادي دهس الطفلتين.

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