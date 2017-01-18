الكشف عن عدد السوريين الذين حصلوا على ” تراخيص عمل ” في تركيا في 2016

منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية خلال العام الفائت، تراخيص عمل لـ 73 ألف و584 أجنبياً من أصل 86 ألف و467، تقدّموا بطلبات رسمية للحصول على إذن العمل في البلاد.

وبحسب معلومات من مصادر في الوزارة المذكورة، فإنّ السوريين تصدروا قائمة الأجانب الذين حصلوا على تراخيص خلال 2015، حيث بلغ عددهم 13 ألفاً و298.

وأوضحت المصادر الوزارية أنّ عدد الذكور الحاصلين على إذن العمل خلال الفترة المذكورة، وصل إلى 37 ألفا و965، فيما بلغ عدد النساء الحاصلات على الترخيص 35 ألفا و619.

ورفضت الوزارة طلبات ألفين و483 أجنبياً، بينما أعادت 9 آلاف و432 ملفاً إلى أصحابها لإعادة النظر في الأوراق المطلوبة، فيما لا يزال 968 طلباً قيد الدراسة.

وفيما يخص ترتيب الأجانب الحاصلين على تراخيص العمل في تركيا، فقد تصدر السوريون القائمة بـ 13 ألفا و298 عاملاً، تلاهم الجورجيون في المرتبة الثانية بـ 7 آلاف و635، والأوكرانيون ثالثاً بـ 5 آلاف و593، والصينيون رابعاً بـ 4 آلاف و397 عاملاً.

ويأتي مواطنو تركمانستان في المرتبة الخامسة بـ 3 آلاف و474 عاملاً، والقرغيز سادساً بـ 3 آلاف و49، والأوزبك سابعاً بألفين و435، والهنود ثامنا بألف و970، والروس تاسعاً بألف و966 عاملاً.

كما بلغ عدد البريطانيين الذين حصلوا على إذن العمل في تركيا خلال العام المنصرم، ألفاً و191، والألمان ألفاً و165، والأمريكيين ألفاً و134، والإيطاليين 888، والفرنسيين 725. (ANADOLU)

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