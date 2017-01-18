النيابة التركية تطلب سجن زعيم ” الشعوب الديموقراطي ” 142 عاماً

طلبت النيابة التركية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 142 عاماً لزعيم حزب «الشعوب الديموقراطي» الموالي للاكراد صلاح الدين #دمرتاش لاتهامه بالارتباط بمتمردين #أكراد، بحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء.

واعتقل دمرتاش في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اضافة الى تسعة من نواب حزبه والزعيمة المشاركة للحزب فيغين يوكسيكداغ.

وطالبت النيابة في مدينة #دياربكر جنوب شرقي #تركيا حيث تقيم غالبية كردية بسجن يوكسيكداغ لمدة تصل الى 83 عاماً، بحسب الوكالة.

ويتهم النواب بالانتماء أو بدعم «حزب العمال الكردستاني» الذي أطلق قبل ثلاثة عقود تمرداً مسلحاً للمطالبة بحقوق أكبر للأكراد. ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتركيا «حزب العمال» منظمة «إرهابية».

ونفى «حزب الشعوب» بأنه الواجهة السياسية لـ«حزب العمال» ويؤكد دمرتاش انه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب #اردوغان.(AFP)

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