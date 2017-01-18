الهولندي فان غال يوضح أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بالاعتزال

تراجع الهولندي #لويس_فان_غال الاربعاء عن تصريحات صحافية نشرت الثلاثاء، ألمح فيها الى اعتزاله التدريب، موضحا انه لم يتخذ اي قرار نهائي بهذا الشأن، وان مستقبله مرتبط بالعروض التي يتلقاها.

وكانت صحيفة “دي تلغراف” الهولندية نقلت امس عن فان غال (65 عاما) قوله “لا اعتقد بأنني سأعود الى العمل”، في ما عدته انه يضع به “بشكل نهائي حدا لمسيرته التدريبية” التي امتدت ثلاثة عقود.

الا ان فان غال قال لاذاعة كادينا سير الاسبانية انه “لا يتقاعد” حاليا ، و اضاف “اخذت اجازة لسنة وبعد ذلك، سأقرر على الارجح ما اذا كنت سأستمر في مهنتي أم لا. هناك احتمالات قوية لامكان اعتزالي، ولكن القرار ليس نهائيا”.

وتعقيبا على ما اوردته الصحيفة الهولندية، اوضح “قلت فقط بانني ربما سأعتزل. ولكنني لا أعرف، ليس هذا هو الوقت لقول ذلك”.

وتابع “لهذا السبب أخذت عطلة لمدة عام، سأقرر فيما بعد. ذلك يتوقف ايضا على العروض التي قد اتلقاها”.

ومنذ اقالته من تدريب مانشستر يونايتد الانكليزي العام الماضي، تلقى فان غال عروضا تدريبية مغرية بينها عقد لمدة 3 اعوام مقابل 50 مليون يورو على الارجح من الصين بحسب دي تلغراف.

كما اوضح المدرب السابق لبرشلونة الاسباني (1997-2000 ثم 2002-2003) انه رفض مؤخرا عرضا من فالنسيا الاسباني الذي يعاني ازمة نتائج مخيبة في الفترة الحالية.

وقال “كان ذلك قبل نحو شهر ولكنني قلت لا. السنة المقبلة، قد يكون الوضع مختلفا. ذلك يتوقف على ما اشعر به”. ( AFP )

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