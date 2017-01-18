امرأة ألمانية تعترف باختطاف و اغتصاب و قتل طالبة صينية

اعترفت امرأة ألمانية متهمة باختطاف واغتصاب وقتل طالبة صينية، العام الماضي، بالتهم الموجهة إليها أمام المحكمة.

وذكرت تقارير إعلامية إن المتهمة قرأت بصوت عال في محكمة بمدينة ديساو رسالة تقول فيها إن صديقها كان يرغمها على ممارسة أفعال جنسية “غير مرغوب فيها”.

وأضافت الشابة التي تبلغ من العمر 21 سنة أنها كانت تتعرض مرارا للضرب والتهديد و الإهانة من طرفه.

وتابعت قائلة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “استدرجت طالبة في الهندسية المعمارية (25) عاما إلى بناء مهجور في مايو الماضي، بطلب من صديقي”.

ويقول المدعي العام إن الضحية تعرضت للضرب والاعتداء لمدة ساعة قبل أن يرموها إلى الخارج، حيث توفيت جراء الإصابات البليغة التي تلقتها.

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