بالفيديو .. تقنية جديدة لتعديل الصور و نشرها باستخدام الصوت فقط

كشفت شركة “Adobe” عن مفهوم جديد يتيح للمستخدمين نشر الصور وتغيير حجمها وإضافة تعديلات عليها باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

وتعتمد هذه التقنية على المساعد الرقمي الصوتي الذي يقوم بمهام تحرير الصور ونشرها دون استخدام اليد، حيث يمكن للمستخدم البحث عن الصورة التي يرغب في نشرها على #فيسبوك أو على جهاز الآيباد، والنقر على إشارة “ميكروفون” في الجزء العلوي من الشاشة لتفعيل الأوامر الصوتية.

ويقوم المستخدم بارسال الأمر عن طريق المساعد الذكي من أجل إضافة تعديلات على الصورة المختارة، وسيقوم المساعد بكل التغييرات اللازمة تلقائيا.

ويبدو أن Adobe قد صممت هذا المفهوم الجديد لتطبيقه على نسخة Lightroom Mobile، حيث ما يزال طرح تطبيق خاص بهذه التقنية مجرد فكرة في الوقت الراهن.

ونشرت الشركة شريط فيديو يصف طريقة تطبيق هذه التقنية بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وصرحت بالآتي: “نحن نعمل على الجمع بين التحديثات المتطورة للمساعد الصوتي وطموحات العمل الإبداعي للمستخدمين”.

وأضافت الشركة: “تعتبر هذه مثابة الخطوة الأولى التي تتيح للمستخدمين إمكانية تحرير وتعديل الصور بطريقة سهلة وسريعة باستخدام تطبيقات Adobe mobile”.

جدير بالذكر، أنه سيتم إضافة مساعد صوتي ذكي خاص في سيارات فورد قريبا، حيث أعلن تحالف فورد وأمازون في مؤتمر CES في لاس فيغاس عن تجهيز 20 مليون سيارة بالمساعد الصوتي Alexa بحلول عام 2020.

وقال دون بتلر، المدير التنفيذي لخدمات الاتصالات في سيارات فورد: “إن المساعد الرقمي يعد الأكثر انتشارا في صناعة السيارات، حيث تتيح هذه التكنولوجيا لأصحاب السيارات خدمات عديدة تُسهل القيادة”.

وتأتي هذه الخطوة من فورد في أعقاب إعلان عزمها في أكتوبر/تشرين الأول على إدخال المساعد الصوتي اليسكا في 3 نماذج من سياراتها بحلول نهاية عام 2016، مما يسمح للسائقين بالتواصل مع أجهزتهم المنزلية الذكية.

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