بالفيديو .. ضيفة تغفو خلال برنامج تلفزيوني إسباني

غطت ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية في نوم عميق، خلال مشاركتها في تصوير البرنامج الذي يساعد ضيوفه للعثور على شريك لحياتهم، قبل أن تستيقظ لتجد نفسها في استديو فارغ وقد أُطفئت جميع الأضواء.

وكانت المرأة المسنة حلّت ضيفة على البرنامج، على أمل العثور على شريك لحياتها يرافقها باقي عمرها، لكنها لم تتمكن من منع نفسها من النوم، وغابت عن الوعي خلال تصوير البرنامج، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يتمكن الجمهور من السيطرة على ضحكاتهم، وعمت حالة من الفوضى في الاستديو، لكن مقدم البرنامج خوان ميديو وجد ما حدث فرصة سانحة لخداع المرأة وإضفاء أجواء من المرح على البرنامج وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث طلب من الفنيين إطفاء الأنوار، وغادر مع باقي الطاقم قبل أن يطلب من إحدى مساعداته إيقاظ المرأة.

وكانت المرأة العجوز لا تزال تغط في سباتها، عندما اقتربت منها المساعدة وربتت على كتفها، لتخبرها أن البرنامج انتهى منذ نصف ساعة، قبل أن تكتشف أنها نامت وسط البرنامج، لتتحول إلى ضحية مقلب شارك فيه طاقم البرنامج والجمهور.

واعترفت المرأة المسنة أنها تناولت حبوباً منومة في الليلة التي سبقت ظهورها بالبرنامج، لتتغلب على حالة التوتر العصبي التي سيطرت عليه، لكنها لم تكن تتوقع أن تجد نفسها في هذا الموقع المحرج أمام الملايين من المشاهدين على شاشات التلفزيون.

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