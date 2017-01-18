بالفيديو .. لحظة سقوط رجل و امرأة من الطابق الثاني في أستراليا

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو صادم لحظة سقوط امرأة ورجل من حافة شرفة في الطابق الثاني لمبنى، أثناء عملية إنقاذ فاشلة.

ويظهر الفيديو الذي نشر على موقع يوتيوب، رجلاً وهو يحاول إنقاذ امرأة وإنزالها ليتلقفها رجل آخر على الأرض في منطقة غولد كوست الأسترالية ، وأثناء محاولته إنزال المرأة، فقد الرجل المنقذ توازنه وسقط الاثنان فوق الرجل في الأسفل.

وقد لقي مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مجمع بارادايس تاورز السكني، رواجاً كبيراً على الإنترنت، وحصل على ملايين المشاهدات بعد نشره بعدة أيام على موقع فيس بوك.

وقال ناطق باسم المجمع السكني لصحيفة كيرير ميل معلقاً على الحادث بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : ” لا نعرف من يكون هؤلاء الأشخاص. أعتقد بأنهم كانوا تحت تأثير الكحول أثناء وقوع الحادث”

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم ترد أية أنباء عن هوية الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو، ولم تضح بعد نوعية الإصابات التي تعرضوا لها جراء الحادث.

عكس السير