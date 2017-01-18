بالفيديو .. هل تغني هذه القطعة البلاستيكية عن جراحة تجميل الأنف ؟

تُعد عمليات تصغير #الأنف من أكثر الجراحات التجميلية انتشاراً بين النساء والرجال على حد سواء، لكن هذه العمليات تشكل مصدر قلق لأصحابها، كما أن تكلفتها مرتفعة وتتجاوز مقدرة الكثيرين.

وللراغبين بتغيير أشكال أنوفهم دون الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية، تنصح المدونة رايزا كونتاوي باختراع بسيط لا يتجاوز 25 دولاراً، وهو عبارة عن قطعة بلاستيكية صغيرة، تساعد على إعادة تشكيل الأنف حسب رغبة صاحبه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول رايزا إن “نوز ليفترز” تساعد على حل الكثير من مشاكل وعيوب الأنف، مثل الأنف المسطح والواسع والمنتفخ والمعقوف والمقلوب والمتدلي وغير ذلك من الأشكال، وتعطي مظهراً جديداً للأنف في غضون 30 ثانية فقط.

ونشرت رايزا مقطع فيديو مؤخراً تشرح فيه ميزات “نوز ليفترز” وطريقة استخدامها وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، حيث يتم إدخال القطع البلاستيكية داخل حفرتي الأنف للحصول على النتيجة المطلوبة.

واستخدمت رايزا قطعة بلاستيكية لتثبيت قطعة الرفع في مكانها، وعلى الفور تغير شكل أنفها ليصبح مرتفعاً وأكثر تحديداً من السابق. لكن رايزا تقول إن هناك مشكلة في هذه الطريقة، وهي أنها بدأت تعاني صعوبة في التنفس، لذلك من الصعب الاحتفاظ بالقطعة البلاستيكية داخل الأنف لعدة ساعات، وهذا ما جعلها تعطي المنتج علامة 6 من أصل 10.

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