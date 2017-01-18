بعد فيروز .. حزب الله يمنع الموسيقى في حفل تكريم فيديل كاسترو

اعترض مسؤولو حزب الله على بث مقاطع موسيقية في حفل تكريمي للزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو، في لبنان، ما أدى إلى إلغاء فقرتين مخصصتين للعزف على العود.

وكان من المقرر تقديم بعض الفقرات الموسيقية ضمن برنامج الحفل، لكن رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد رفض وجود موسيقى، ما أدى إلى إلغاء فقرتين مخصصتين للعزف على العود.

وأثار هذا الأمر موجة إستياء في الاوساط اليسارية اللبنانية، ودفع بعدد من مؤيدي اتحاد الشباب الديمقراطي والحزب الشيوعي، بحسب موقع “جنوبية” اللبناني، إلى الإنسحاب من الحفل والتذمر من تصرف ممثل حزب الله، فيما ردد بعض الحاضرين النشيد اللبناني، تعبيرًا عن رفضهم لهذا “التصرف القمعي”.

وكانت “الحملة الوطنية لتكريم المناضل فيديل كاسترو”، وبالتنسيق مع سفارة كوبا في لبنان، قد دعت إلى حفل لتكريم كاسترو في قصر الاونيسكو، حضره ممثلون عن الاحزاب اللبنانية، بالاضافة إلى بعض النواب والشخصيات السياسية.

مواضيع متعلقة :

يحدث في لبنان .. عناصر حسن نصر الله يمنعون طلاب الجامعة اللبنانية من تشغيل أغاني فيروز لأنها ” محرمة “

عكس السير