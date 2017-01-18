بعد مفاوضات طويلة .. كافاني يجدد عقده مع سان جيرمان

أعلن الأوروغوياني #إدينسون_كافاني أنه توصل لاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده بعد مفاوضات طويلة.

وصرح كافاني للإذاعة الرسمية في أوروغواي: “هذه هي الحقيقة.. بعد مفاوضات طويلة تم التوصل لاتفاق.. تحدثنا في أشياء كثيرة، كيف ينبغي أن يكون الأمر، وأوضحنا الكثير من النقاط”.

وأعرب هداف الدوري الفرنسي (18 هدفاً) عن أمله أن “يتمكن من الاستمرار مع النادي الباريسي وأن لديه رغبة كبيرة لذلك، ونفس الطموح والسعي لتحقيق أشياء كبيرة”.

كما أوضح أن شقيقه هو من تولى المفاوضات مع النادي الفرنسي بينما يفكر هو في لعب كرة القدم فقط.

وقال فيما يخص الموسم الحالي إنه عاد لمركز المهاجم الصريح الذي يتمكن من خلاله من تسجيل الأهداف وهو الأمر الجيد بالنسبة له على المستوى الشخصي، معرباً عن أمله أيضاً في مواصلة الفوز بالألقاب مع باريس سان جيرمان الذي يحتل المرتبة الثالثة حالياً في جدول الدوري الفرنسي، على بعد ثلاث نقاط عن موناكو المتصدر.

وعلق كافاني على الفترة الجيدة التي يعيشها منتخب أوروغواي المتواجد حالياً في المركز الثاني لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وأكد: “استطعنا تحقيق ذلك بالكثير من العمل والمجهود.. نحن فريق متحد في كل ما يحدث من تغيرات، والفريق حافظ دائماً على الخط الذي يسير فيه، وهذا هو الشئ الأساسي وهو ما يعكسه وضعنا الحالي في جدول التصفيات”.

وأضاف كافاني: “لاستطعنا تحقيق ذلك بلاعبين كبار.. لدينا فريق كبير ولكل شئ ثمن، والمنافسة ليست سهلة، نحن هنا من أجل المنافسة والاقتراب أكثر وأكثر من هدفنا الرائع وهو مونديال روسيا”. ( EFE )

عكس السير