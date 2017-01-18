تركيا : شاب سوري يسرق حقيبة ذهب من صائغ سوري .. و شبان المنطقة يمسكون به ! ( فيديو )

سرق سوري حقيبة صائغ سوري، وفر بها قبل أن يتمكن شبان من إلقاء القبض عليه، في مدينة بورصا التركية.

وسائل إعلام تركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري بشير الرفاعي (56 عاماً)، قام يوم الاثنين الماضي باصطحاب الذهب (1.5 كغ) الموجود في محل مصوغاته بمنطقة “إناغول – سينان بي” معه داخل حقيبة بدلاً من تركه في الخزنة.

وكان هنالك شخصان يتعقبان الرفاعي، وفي أحد الشوارع قاما بقطع الطريق أمامه وسرقا الحقيبة ولاذا بالفرار.

وقام شبان المنطقة باللحاق باللصوص وإلقاء القبض على أحدهم، ليتبين أنه سوري “شفيق م”، وتم تسليمه مع الحقيبة للشرطة.

وشكر الرفاعي الشبان على المساعدة، فيما بدأت الشرطة عملية البحث عن السارق الآخر.

عكس السير