تركيا : نرفض مشاركة الوحدات الكردية في محادثات الأستانة و أصدقاؤنا الروس متفهمون لذلك

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنهم يشاطرون روسيا الرأي، بخصوص مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في المحادثات السورية المرتقبة في أستانة المزمع إجراؤها الاثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين،يوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع أكاديميين أتراك في العاصمة أنقرة.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن مفاوضات أستانة ستعقد في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكداً أن المحادثات سيسبقها اجتماع تركي، روسي، إيراني على مستوى الخبراء.

وبخصوص فرض عقوبات على منتهكي هدنة وقف إطلاق النار في سوريا، أشار جاويش أوغلو، إلى أن العمل جار على وثيقة فرض العقوبات، وأنها لم تكتمل بعد.

وأوضح جاويش أوغلو أنه مشاركة الأمم المتحدة، وتركيا، وروسيا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، باتت شبه مؤكدة في محادثات أستانة، وسيتم توجيه الدعوة للدول المذكورة من قبل كازاخستان الدولة المستضيفة.

وأكد جاويش أوغلو أن الوحدات الكردية لن تشارك في محادثات أستانة أبداً، وأن بلاده لن تقبل ولن تسمح بوجود تنظيم إرهابي على طاولة المفاوضات.

وأردف بالقول “إن أصدقائنا الروس يدركون جيداً حساسيتنا بهذا الخصوص(عدم مشاركة ب ي د في محادثات أستانة)، وليس لديهم اصرار في هذا الشأن”.

وشدد جاويش أوغلو على عدم إجراء مفاوضات مع التنظيمات الإرهابية، وأن لا تتبوأ مكاناً لها في النظام المقبل، بل العكس ينبغي القضاء عليها. (ANADOLU)

عكس السير