تطوير رصاص ذكي مضاد للطائرات دون طيار

طوَرت شركة رايثيون الأمريكية المتخصصة في أنظمة الدفاع نوعاً فريداً من الرصاص الذكي مضاد للطائرات دون طيار، صُمّم خصيصاً للبحرية الأمريكية، التي أبدت قلقها حيال مواجهة السفن البحرية مع أسراب من الطائرات المسيرة في حال وقوع حرب.

وكلفت وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية “داربا” التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية شركة رايثيون ببدء المرحلة الثانية من الرصاص الذكي عيار 20 و40 المقاوم للطائرات الروبوتية الموجهة عن بعد.

ويجري تطوير الذخيرة المضادة للطائرات دون طيار كجزء من مشروع “MAD-FIRES” الذي يهدف إلى تحسين أداء القوات البحرية، لاسيما مع تنامي طائرات “درونز” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فبفضل الرصاص الذكي تتمكن السفن الحربية الأمريكية من المواجهة مع ظهور أي حشد من طائرات “درونز” في السماء، ومن عدة اتجاهات.

وأوضحت شركة رايثيون أنها تتوقع إنهاء المرحلة الثانية من مشروع الرصاص الذكي المضاد بحلول مارس (آذار) 2018.

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