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حركة أحرار الشام ترفض المشاركة في محادثات الأستانة و تؤيد المشاركين فيها

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حركة أحرار الشام ترفض المشاركة في محادثات الأستانة و تؤيد المشاركين فيها

عكس السير

تعليق واحد

  1. Alex
    يناير 18, 2017 , 5:48 م في 5:48 م

    يعني مافهمنا شو قصدا الحركي بجوز لانو مخنا سميك يعني مابدون هدني ولاحرب مع التظام تمام متل النظام واسرائيل اربعين سني والنظام يحمي اسرائيل باتفاق الالهدن والا حرب فهل الحركة سوف تحمي النظام اربعين سنة ولا بجوز الشباب ملتهين بالسرقة وجمع الدولارت مو فاضين يرحو على استانة

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