دير الزور : خسائر فادحة لميليشيات بشار الأسد على يد ” داعش ” .. و الإعلام الموالي ينعي ضباطاً رفيعين ( صور )

تكبدت ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش” خسائر فادحة على يد تنظيم “داعش” في دير الزور، يوم أمس الثلاثاء.

ونعت مصادر إعلامية موالية عدداً من الضباط الذين سقطوا خلال المعارك التي تقدم فيها التنظيم مجدداً بعد يوم من محاصرته للميليشيات النظامية في المطار العسكري، بشكل كامل.

ومن بين قتلى النظام يوم أمس، اللواء الركن محمد علي فارس، والعميد الركن سامر أمين والعقيد أحمد سليمان والملازم أول أسامة محمد نعمان.

وتناقل ناشطون معارضون ومعرفات تابعة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإصابة محافظ بشار الأسد في دير الزور “محمد ابراهيم سمرة” وقائد الشرطة، جراء قصف تنظيم “داعش” لمبنى المحافظة، إلا أن إعلام النظام زعم أنها شائعات لا صحة لها.

عكس السير