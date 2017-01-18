راكيتيتش : مستعد للتضحية بحياتي من أجل إنريكي

أبدى لاعب وسط #برشلونة، الكرواتي #إيفان_راكيتيتش، عن امتنانه التام للمدرب لويس إنريكي، لدرجة أنه مستعد لإلقاء نفسه من أعلى جسر إذا طلب المدير الفني منه ذلك.

وقال اللاعب في مقابلة نشرتها امس الثلاثاء مجلة فرانس فوتبول الفرنسية: “لويس إنركي ساعدني كثيراً.. وثق بي سريعاً، على غرار زملائي، ساعدني على العمل باطمئنان، والأكثر من ذلك أن المدرب هو من طلب التعاقد معي، إذا اضطررت لإلقاء نفسي من أعلى جسر من أجله، سأفعل ذلك دون تفكير، إنه ينقل الثقة اللازمة للفوز عبر نظرة أو ضحكة”.

ولم يشر اللاعب إلى احتمالية رحيله عن النادي، رغم الشائعات بخصوص اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه، ولكنه أقر بوجود منحنيات صعود وهبوط على مدار أي موسم، وأنه يعمل من اجل استمرار المنحنيات الصاعدة لفترة أطول من الهابطة.

ويشعر راكيتيتش بفخر كبير لكونه جزءاً من البرسا، ولكنه قال إنه غير راض عما حققه، مقراً بأن عمله في الفريق هو إضفاء معنى اللعب الجماعي على المنافسة، بينما يكون النجوم في الصدارة.

وصرح اللاعب الكرواتي: “أود أن يعرف زملائي أنهم يمكن أن يعتمدوا علي في كل وقت.. التقدير يتم اكتسابه في الملعب، عبر تقديم السلوك اللائق في كل وقت من المباراة”.

كما أشار إلى أن وجود الثلاثي الهجومي للنادي الكاتالوني، ميسي ونيمار وسواريز، في المقدمة يغير بشكل إجباري الهجوم.

وتابع راكيتيتش: “ينبغي أن يعرف اللاعب كيف ينحي الآن جانباً ليكون في خدمة الفريق.. أريد أن يعرف المدرب أنه إذا أراد وضعي بمركز حارس المرمى أو الظهير الأيسر سأقدم أفضل ما لدي من أجل الفريق”.

وأكد اللاعب الكرواتي أنه متأثر كثيراً بوالده، وأنه يتمتع بثقافة كروية عالمية، نظراً لأنه بدأ مسيرته في سويسرا ومر لاحقاً على ألمانيا وإسبانيا.

وأضاف في هذا الصدد: “حالفني الحظ في أن أبدأ مسيرتي مع عقلية سويسرية، فهي دولة متعددة الثقافات، ويتحدث المواطنون ثلاث أو أربع لغات، لاحقاً اكتسبت في ألمانيا عقلية التفاني في العمل والحرفية الكبيرة، في إسبانيا أعتقد أنني تعلمت الهدوء”. ( EFE )

عكس السير