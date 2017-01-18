رانييري : أتمنى فوز تشلسي باللقب مع كونتي

يأمل مدرب ليستر سيتي، #كلاوديو_رانييري، في فوز مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مع #تشلسي المتصدر حالياً.

وقاد رانييري ليستر لفوز مفاجئ باللقب العام الماضي، إلا أن الفريق يحتل حالياً المركز 15 ضمن 20 فريقاً متراجعاً بفارق 31 نقطة عن تشيلسي المتصدر والذي سبق ودربه رانييري.

وقال رانييري للصحافيين في فلورنسا، قبل الاعلان عن الاسماء الخاصة بقاعة المشاهير في إيطاليا: “باعتباري مدرباً سابقاً لتشيلسي وكمشجع إيطالي فإن الأمل يحدوني أن يحقق كونتي هدفه.. ظهر بدون جلبة، إلا أنه أكد على أن المدرسة الإيطالية في التدريب لا تزال صالحة وأكثر من أي وقت مضى”.

ويرتبط رانييري، الذي قاد ليستر نحو لقب الدوري الإنكليزي لأول مرة في تاريخه، بعقد حتى 2020، إلا أنه ليس واثقاً بشأن مستقبله.

وقال رانييري (65 عاماً): “يحدوني الأمل أن أبقى في إنكلترا.. أنا في وضع جيد هنا حتى وإن دفعتك كرة القدم نحو السماء في يوم ما ونحو الحضيض في يوم آخر”. ( reuters )

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