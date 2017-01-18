رغم السجن .. ترشيح المغني المغربي سعد لمجرد لجائزة الـ “ موريكس الذهبي “

ترشح المغني المغربي #سعد_لمجرد مرة ثانية للحصول على جائزة Murex d’or عن أغنيته غلطانة، التي قاربت 100 مليون مشاهدة على قناة يوتيوب، كما أن فيديو كليب الأغنية مرشح للجائزة نفسها، وكان قد صوره في صحراء مدينة ورزات الملقبة بهوليوود إفريقيا، وهو ذات المكان الذي صور فيه فيلم الرعب الأمريكي The Hills have Eyes (للتلال أعين) لمخرجه الفرنسي اليكسندر آجا، ويعتبر الفيديو كليب المغربي الأكثر تكلفة.

وجائزة الموريكس الذهبية هي جائزة لبنانية، أنشئت في عام 2000 من طرف الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وسبق أن حصل عليها سعد لمجرد سنة 2015.

وبدأ عشاق “المعلم” حملة على مواقع التواصل للتصويت لنجمهم المفضل حتى يفوز بالجائزة، كهدية منهم إليه وهو داخل زنزانته بسجن “فلوري”، علها تخفف من وقع المحنة عليه.

ولم تحقق قضية الفنان الشاب أي تطور يذكر، وكل ما يروج حولها في الوقت الحالي هو أخبار متفرقة وغير أكيدة، ومن مصادر تفضل عدم الإعلان عن نفسها.

وآخر تلك الأخبار أنه ضبط بحوزة الفتاة المدعية يوم الحادث ماسة ومبلغ مالي كبير، كما اتصلت من هاتفها ليلتها بأشخاص لهم علاقة بالمافيا، مما يدعم نظرية المؤامرة، لكن لا يمكن الجزم بصحة ما يتم تداوله.

عكس السير