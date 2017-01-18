روسيا تسحب مجموعات من طائراتها و فريق المهمات الخاصة الطبي من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات القاذفات من طراز «سو24- إم» التابعة لها والمنتشرة في سوريا، وفريق المهمات الخاصة الطبي العامل في البلاد، تستعد للعودة إلى روسيا.

وقال قائد القوات الروسية المنتشرة في سورية، الجنرال أندريه كارتابولوف، في بيان رسمي صدر عنه يوم الثلاثاء: «بموجب القرار الذي اتخذه القائد الأعلى (للقوات الروسية)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تستمر عملية تقليص تشكيلة المجموعة التابعة لقواتنا العسكرية في الجمهورية العربية السورية».

وأضاف كارتابولوف: «تجري اليوم، وفي أيام قريبة، عملية عودة الطائرات الروسية وتشكيلة الفريق الطبي ذي المهمات الخاصة إلى موقع المرابطة الدائمة»، حسبما افادت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية.

وذكّر المسؤول العسكري الروسي بأن القوات الأولى التي غادرت منطقة النزاع في سورية هي مجموعة السفن الضاربة بقيادة الطراد الثقيل الحامل للطائرات، الأميرال كوزنيتسوف، والتي تدخل ضمن تشكيلاتها أكثر من 40 طائرة، وقد بدأت عملية العودة إلى موقع المرابطة الدائمة في 6 يناير.

وأعلن قائد القوات الروسية المنتشرة في سورية أن 6 قاذفات روسية من طراز «سو24-إم» انتقلت إلى أراضي روسيا من قاعدة حميميم العسكرية الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية. (DPA)

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