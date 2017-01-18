روسيا : نفذنا عملية جوية مشتركة مع تركيا ضد ” داعش ” في الباب بالاتفاق مع ” الحكومة السورية “

أكدت موسكو مشاركة طائرتها في استهداف مقاتلي تنظيم داعش قرب الباب، في أول تنسيق بين روسيا وتركيا بشأن الحرب على التنظيم الإرهابي في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “تقييم النتائج الأولية اظهر أن الضربات كانت فعالة جدا”.

وقالت روسيا الأربعاء إن طائراتها الحربية انضمت إلى طائرات تركية في استهداف مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين يسيطرون على مدينة الباب، في مؤشر واضح على تعاون وثيق بشكل متزايد بين موسكو وأنقرة.

وقال اللفتنانت جنرال سيرجي رودسكوي المسؤول الكبير بوزارة الدفاع في تصريحات بثها التلفزيون إن تسع طائرات روسية وثماني طائرات حربية تركية قصفت معا أهدافا في الباب الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال شرقي مدينة حلب.

وأضاف قائلا “اليوم سلاحا الجو الروسي والتركي ينفذان أول عملية جوية مشتركة لضرب (تنظيم) الدولة الإسلامية في ضواحي الباب.” مؤكدا أن “تقييم النتائج الأولية… أظهر أن الضربات كانت فعالة جدا”.

وقال رودسكوي إن “المهمة المشتركة جرى تنفيذها بالاتفاق مع الحكومة السورية”.

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي، يوم الأربعاء، أن غارات نفذتها المقاتلات التركية والروسية، ضد أهداف داعش جنوبي الباب، أثناء تحليق طائرات بدون طيار تابعة للتحالف (الولايات المتحدة الأمريكية)، مبيناً أن الغارت نفذت اليوم خلال الساعات “07:00” (04:00 تغ)، و “07:14” (04:14)، و “11:35” (08:35)، و “16:20” (13:20).

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