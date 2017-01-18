زيدان ينفي نيته التعاقد مع حارس جديد

دافع المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، عن حارس مرمى فريقه، الكوستاريكي كيلور نافاس، مشيراً إلى أن النادي “الملكي” ظل 40 مباراة بدون هزيمة في ظل وجود كيلور.

وتوقفت سلسلة المباريات بدون هزائم للفريق المدريدي الأحد الماضي، بعد أن سقط أمام مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة، التي نال نافاس فيها قسطاً وافراً من الانتقادات.

وقال زيدان في المؤتمر صحافي، الذي عقده امس الثلاثاء على هامش مباراة ريال مدريد أمام سلتا فيغو، اليوم الأربعاء، في ذهاب بطولة كأس ملك أسبانيا: “مستوى نافاس جيد للغاية، ويقدم موسماً رائعاً، دائماً يمكن طلب المزيد من أحد الحراس أو أحد اللاعبين ومن الجميع أيضاً، ولكننا ظللنا 40 مباراة بدون خسارة وكان كيلور موجوداً”.

وتأتي الانتقادات الموجهة لنافاس، في الوقت الذي تثور فيه الشائعات عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع حارس جديد في الموسم المقبل.

وأضاف زيدان موجهاً حديثه للصحافيين: “إنها شائعات، ما سيحدث في العام المقبل لا يهمني، الحراس الثلاثة مهمين، أنا سعيد معهم ولا أرغب في تغيير شيء، من الطبيعي أن يثور الجدل فيما بينكم، لا أريد أن أقنعكم”.

وقد يغيب نافاس عن التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد اليوم الأربعاء، إذ يشارك كيكو كاسيا في مركز حراسة المرمى للنادي “الملكي” خلال مباريات كأس الملك.

ويستقبل ريال مدريد على ملعبه منافسه سلتا فيغو، الذي فاز بالمباريات الأربع، التي خاضها منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.

واستطرد زيدان قائلاً: “الأمر لا يفاجئني لأنه فريق جيد، إنه يلعب في كل البطولات، كما أنه يلعب كرة قدم جيدة أيضاً، هدفنا هو الدخول إلى المباراة كما اعتدنا، ستكون مباراة معقدة”.

وأشار اللاعب الفرنسي السابق أنه سيجري تعديلات في الفترة المقبلة في تشكيلة الفريق، وقال: “أمامنا مباريات كثيرة، من الآن وحتى نهاية مارس، قبل المباريات الدولية، سنلعب كل ثلاثة أيام وسنحتاج للجميع، من الجيد أننا سنستعيد لاعبين كانوا غائبين”.

وأبدى زيدان قناعته بما قام به على رأس القيادة الفنية لريال مدريد حتى الآن، حتى في المباراة الماضية أمام إشبيلية، التي شهدت لأول مرة استعانته بثلاث لاعبين ارتكاز في وسط الملعب. ( DPA )

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