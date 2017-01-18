سعودي يخترع طاولة تمنع نسيان الأدوات الطبية في جسم المريض

ابتكر طالب سعودي طاولة تنبه الأطباء والممرضين حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى، تُوج على أثرها بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي الذي انعقد خلال الفترة الماضية.

وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي ذو الـ 19 عاماً، الذي يدرس في قسم الحاسب الآلي بالكلية التقنية بالأحساء، إن الطاولة مبنية على الاحتواء والتداخل والأشعة فوق البنفسجية، وحساسات تظهر كل 15 دقيقة لتشعر الممرضة بأن هناك أدوات مفقودة، وكذلك حساس في الشاش.

وعبر النفيلي، وفقاً لصحيفة اليوم السعودية، عن أمله في أن يرى اختراعه النور وأن تتبناه إحدى الجهات الحكومية المختصة.

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