” سوني ” تطلق كاميرا متطورة لتصوير الأفلام الوثائقية

أضافت شركة #سوني حلقة جديدة إلى سلسلة كاميراتها “إف إس” للمحترفين من عيار 35 مليمتراً بإطلاقها كاميرا الفيديو الجديدة “إف إس 7 II”، والتي تدعم نظام “ألفا ماونت إيه” من سوني الذي يشمل أكثر من 70 عدسة، وتصل للأسواق خلال يناير (كانون الثاني) 2017.

ويرتكز الطراز الجديد على نقاط القوة التي يتسم بها الطراز السابق “إف إس7″، ويضيف مجموعة من المزايا المتقدمة تشمل فلتر ND إلكتروني متغير ونظام تركيب جديد لعدسات من نوع “إي ماونت” وتصميماً ميكانيكياً جديداً يتيح إعدادها لتصبح جاهزة للعمل بسرعة أكبر.

وأصبحت كاميرات FS7 إحدى الكاميرات الأكثر استخداماً على نطاق واسع ضمن مجموعة كبيرة من تطبيقات إنتاج الفيديو، وذلك منذ إطلاق الطراز في 2014.

وتستمر سوني في إنتاج النموذج الأصلي منها وتوفره ضمن مجموعتها، إلا أن الكاميرا الجديدة FS7 II تمنح المحترفين المبدعين مجموعة أوسع من الأدوات الإبداعية.

فقد أضيف إلى الكاميرا الجديدة مزايا جديدة تعكس ما سمعته من ملاحظات المستخدمين على الطراز الأصلي، فصممتها كي تستخدم للتصوير والإنتاج السينمائي عامة، وخصوصاً لتصوير الأفلام الوثائقية والأفلام المستقلة.

وتمتاز FS7 II بالقدرة على التصوير في فضاء ألوان 2020 Rec وليس فقط فضاء ألوان Rec 709، حيث يكون بالإمكان التقاط بيانات ألوان أكثر لصورة زاهية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويضيف مساحة أكبر لمرحلة عمليات ما بعد المونتاج.

ويقدم نظام فلتر ND الداخلي المتغير في هذه الكاميرا مقترناً مع مستشعر Super 35mm تحكماً أكبر بشدة التعرض للضوء، وبخيارات مضبوطة مسبقاً أو متغيرة، كما يتيح مرشح ND المتغير للمستخدم تغيير كثافة فلتر ND خلال التصوير والانتقال بسلاسة بين الخطوات.

وتقدم سوني مع هذه الكاميرا أيضاً عدسة جديدة من عيار سوبر 35 ميليمتر بنظام التركيب الجديد الدائري لتركيب عدسة E-mount المصممة خصيصاً لإنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام المميزة.

وتقترن تلك الإمكانيات بسرعة قراءة تبلغ 440 ميغابايت بالثانية، وسرعة كتابة تبلغ 400 ميغابايت بالثانية، مما يمكن المستخدمين من التصوير لفترة أطول من دون الحاجة إلى تغيير بطاقة الذاكرة.

عكس السير