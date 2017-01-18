شاب يصفع رئيس الحكومة الفرنسية السابق مانويل فالس ! ( فيديو )

نهاية يوم انتخابي “صعبة” لمسها المرشح للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء، حيث صفعه شاب بينما كان في زيارة في منطقة بريتاني في غرب فرنسا.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية السابق يصافح بعض مؤيديه أمام مقر بلدية مدينة لامبال الصغيرة في منطقة بريتاني، عندما حاول شاب صفعه. إلا أن أحد عناصر الأمن المكلفين حمايته منعه من ذلك وألقى القبض عليه.

وقال فالس معلقا على الحادث “أنا لم أحضر إلى هنا للكلام عن نفسي، هناك دائما أشخاص يريدون منع الديموقراطية من التعبير عن نفسها، والديموقراطية لا يمكن أن تكون عبر العنف”.

ويبلغ المعتدي الـ18 من العمر وقد أوقف بتهمة “ممارسة العنف بحق شخص مكلف بمهمة عامة” حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي رش شاب يعارض إصلاح قانون العمل الذي كان يعمل عليه فالس، الأخير بالطحين بينما كان يزور سوقا للميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا. (AFP)

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