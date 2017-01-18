صحيفة نمساوية : السجن 5 سنوات لفتى سوري اغتصب و سرق ” بائعة هوى ” !

حكمت محكمة نمساوية على مراهق سوري بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بعد قيامه بضرب بائعة هوى في بيت دعارة واغتصابها ومحاولة سرقتها، في تشرين الأول الماضي.

كما أن المراهق السوري البالغ من العمر 15 عاما متهم بالشروع في السرقة.

وقالت صحيفة “النمسا”، بحسب ما ترجم عكس السير، إن القاصر السوري (15 عاماً)، لم يبد أي ندم في المحكمة، واعترف بتهمة الاغتصاب ونفى تهمة السرقة.

كما قال خلال محاكمته إن هذه المرأة عاهرة ومن مثلها “لا قيمة لهم أبداً”.

ووجدت المحكمة بأن الفتى مذنب بكل الجرائم المتهم بها، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه قبل بالحكم فوراً، علماً أنه ليس حكماً نهائياً.

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صحيفة نمساوية : إعتقال مراهق سوري اغتصب بائعة هوى داخل بيت دعارة و حاول سرقتها !

عكس السير