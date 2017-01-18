عرض المنزل الذي قضى فيه ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد

يعرض مستثمر عقاري منزلا في شارع تحيط به الأشجار بمدينة نيويورك قضى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب #دونالد_ترامب سنوات طفولته الأولى للبيع في مزاد بعد أن اشتراه الشهر الماضي.

وتلقت شركة للمزادات عروضا مغلقة امس الثلاثاء للمنزل الذي يضم خمس غرف نوم في حي كوينز حيث عاش ترامب حتى سن الرابعة.

وقال ميشا هاجاني وهو مسؤول بدار مزادات باراماونت رياليتي يو.إس.إيه لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن الفائز في المزاد لن يعلن عنه على الفور لأن البائع يخطط لدراسة العروض على مدى بضعة أيام.

وسيكون البيت الأبيض المقر الرسمي لإقامة ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين القانونية يوم الجمعة. وفي سبتمبر أيلول الماضي قال ترامب في برنامج تلفزيوني إنه يريد شراء منزله القديم.

وتسوق بارامونت رياليتي العقار على أنه المنزل الذي قضى فيه ترامب طفولته وكفرصة لإقتناء قطعة من التاريخ. وكان القطب العقاري فريد ترامب -والد ترامب- قد بنى المنزل في حوالي عام 1940.

ووفقا لسجلات عقارية فإن المستثمر العقاري مايكل ديفيز اشترى المنزل في ديسمبر كانون الأول مقابل 1.39 مليون دولار. ( reuters )

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