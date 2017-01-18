غوارديولا يطلب من مانشستر سيتي التعاقد مع حارس جديد

طلب المدرب الإسباني #بيب_غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي من إدارة ناديه التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويمثل التعاقد مع حارس مرمى جديد ضربة قوية للحارس الأساسي التشيلي #كلاوديو_برافو، وكذلك الحارس القديم جو هارت الذي تنتهي فترة إعارته في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أوصى إدارة ناديه بالبحث عن حارس مرمى جديد ليخلف برافو، بالرغم من أن المدرب الإسباني هو الذي كان قد أوصى بالتعاقد مع الحارس التشيلي بداية هذا الموسم.

وانضم حارس مرمى منتخب تشيلي كلاوديو برافو إلى صفوف مانشستر سيتي في أغسطس الماضي قادما من برشلونة الإسباني، حيث وقع عقدا لمدة أربع سنوات مقابل مبلغ مقداره 22 مليون يورو.

وقرر غوارديولا التعاقد مع برافو لأنه يعتبر بان تمريرات الحارس السابق جو هارت بالقدم ليست جيدة، ما دفع بالحارس الإنكليزي إلى الرحيل إلى تورينو.

ولا يزال الحارس التشيلي يكافح من أجل إثبات جدارته مع مانشستر سيتي بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، وكان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتعرض الفريق للعديد من الخسائر هذا الموسم، لعل أبرزها أمام تشيلسي برباعية وبنفس النتيجة أمام إيفرتون.

من جهته حارس مرمى المنتخب الإنكليزي جو هارت لن يجد مكانا له في تشكيلة المدرب الإسباني الذي ينوي منح الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو المزيد من الفرص والتعاقد مع الحارس الدولي الألماني آندريه تير شتيغن حارس برشلونة، بحسب “ذا صن”.

ومن بين الأسماء المرشحة لحماية عرين الفريق السماوي في الموسم المقبل أيضا، البرازيلي ايدرسون حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، حيث أبدى غوارديولا إعجابه بقدرات الحارس البالغ من العمر 23 عاما، بعد تألقه مع بنفيكا هذا الموسم، خصوصا في دوري ابطال اوروبا.

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