فشل صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين أرسنال و يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن فشل صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين نادي #يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ونظيره #أرسنال الإنكليزي.

وكانت تقارير قد كشفت النقاب عن مفاوضات بين يوفنتوس وآرسنال بشأن صفقة تبادلية تقضي بانتقال البوسني ميرالم بيانيتش من السيدة العجوز إلى المدفعجية، مقابل انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز إلى اليوفي.

لكن إدارة حامل لقب الدوري الإيطالي هذا العرض من الذي تقدم به آرسنال، على الرغم من اهتمامها بالتعاقد مع سانشيز، بحسب ما ذكرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.

وجدد نادي يوفنتوس في الفترة الأخيرة اهتمامه بالمهاجم التشيلي وفقاً لصحيفة إيلاف ، بعدما حاول التعاقد معه أكثر من مرة عندما كان لاعبا مع أودينيزي الإيطالي، قبل أن ينتقل لصفوف برشلونة الإسباني، ومنه إلى آرسنال.

ومن المتوقع أن يرحل سانشيز عن آرسنال في الصيف المقبل، في ظل فشل إدارة النادي الإنكليزي حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب من أجل تمديد عقده.

من جهته يبدي يوفنتوس تمسكهم بخدمات البوسني بيانيتش، الذي انضم مطلع الموسم الحالي لصفوف الفريق، قادما من روما.

جدير بالذكر أن بيانيتش بات أحد الركائز الأساسية لكتيبة المدرب ماسيمليانو أليغري، كما أنه يتميز في تنفيذ الركلات الحرة للفريق.

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