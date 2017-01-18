” مايكروسوفت ” تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للطي يتحول إلى جهاز لوحي

تسعى شركة #مايكروسوفت إلى تسجيل براءة اختراع لجهاز جديد يحتوي على شاشة عرض ومفاصل تثبيت مرنة بحيث يمكن تحويل الجهاز من هاتف ذكي إلى جهاز لوحي، وذلك بحسب الوثيقة التي ظهرت اليوم والمقدمة من قبل الشركة إلى مكتب تسجيل براءات الاختراع.

وتكشف الوثيقة عمل مايكروسوفت على تجريب مثل هذا النوع من المفاهيم المتعلقة بالأجهزة المحمولة المستقبلية، وتظهر الملاحظات المرافقة للإيداع والمخططات التفصيلية ما يشبه الهاتف الذكي الكبير الذي يمكن طيه وتحويله إلى شكل جهاز لوحي أو إلى شكل وضعية الخيمة الموجود على أجهزة “يوغا” اللوحية الخاصة بشركة لينوفو.

وقدمت الشركة براءة الاختراع هذه لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، والتي توضح مخططاتها إمكانية احتواء الجهاز على شاشتي عرض أو ثلاث شاشات لزيادة المساحة المطلوبة وجعل الجهاز أكبر وأقرب من حيث مساحة السطح إلى المفهوم الخاص بالشركة فيما يخص الأجهزة اللوحية.

وتمتلك شركة مايكروسوفت الآلاف من براءات الاختراع التي لم تتحول إلى منتجات نهائية طبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتشير الوثيقة إلى أن المخترع هو كبير صديقي، والذي يرتبط اسمه ببراءات اختراع أخرى خاصة بشركة مايكروسوفت مثل مسند و زاوية كاميرا الجهاز اللوحي “سيرفس”.

وأشارت شائعات انتشرت سابقاً إلى سعي الشركة لطرح هاتف ذكي في الأسواق من فئة “سيرفس” خلال هذا العام، ويمكن لبراءة الاختراع هذه أن تظهر الكيفية التي تتطلع بها مايكروسوفت للعودة إلى سوق الهواتف الذكية بحيث تسمح لمالكي الجهاز بتحويله إلى شئ أكبر من مجرد هاتف ذكي.

عكس السير