مصادر موالية تكشف عن أسماء الوفد النظامي المتجه إلى الأستانة

كشفت مصادر موالية عن أسماء وفد بشار الأسد المشارك في مؤتمر أستانة المزمع عقده في 23 كانون الثاني.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن الوفد يضم عشرة أشخاص برئاسة المندوب الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري وعضوية كل من مستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس، وسفير بشار في موسكو رياض حداد، وعضو وعضو البرلمان أحمد الكزبري والدبلوماسي حيدر علي أحمد وأسامة علي من مكتب وزير الخارجية، وأمجد عيسى، إضافة إلى ضابط أمن وضابطين يمثلان الميليشيات المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش”.

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