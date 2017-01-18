ميركل : ألمانيا تنظر لمشكلة المهاجرين على أنها امتحان للاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الأربعاء، إن بلادها تنظر إلى مشكلة المهاجرين على أنها ليست فقط مشكلة عدة دول، وإنما امتحان بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، عقب لقاء ثنائي جمعهما في العاصمة الألمانية برلين.

وأشارت ميركل، إلى أن موضوع المهاجرين يخص البلدين.

وأضافت أن “ألمانيا تبذل جهودا للتوصل إلى إقامة شراكات مع الدول الإفريقية بشأن المهاجرين وعلى رأسها النيجر”.

وأضافت: “كلانا سيسعى من أجل تعديل النظام القانوني في أوروبا بشكل سريع، بلادنا تنظر إلى مشكلة الهجرة على أنها ليست مشكلة عدة دول فقط وإنما امتحان بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله”.

وفي معرض ردها على سؤال لأحد الصحفيين، حول كيفية مواجهتهم لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل إضعاف أوروبا، قالت ميركل: “لا شك بأنه سيكون لدينا لقاءات على شتى الأصعدة، في إطار رئاسة مجموعة العشرين، لكن لننتظر أولا مراسم التسليم التي ستجرى الجمعة المقبل، بعدها سنرى”.

وتابعت: “لكن بالطبع سوف نبحث التطورات، هناك بعض اللقاءات وسنخبركم عن اتصالاتنا المشتركة”.

من جانبه قال جينتيلوني، إن الاتحاد الأوروبي يمر بظروف صعبة، وإنه ينبغي إعطاء أهمية أكبر للنمو الاقتصادي والاستثمارات، وموضوع اللجوء والدفاع والتعاون المشترك والتجارة الحرة.

وعن السؤال حول ترامب، قال جينتيلوني، إنه “علينا جميعا البحث عن آلية للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، الآن لا أستطيع إلا أن أهنأ ترامب. التعاون مع الولايات المتحدة مهم جدا، لكن هذا ينسحب أيضا على مبادئنا”. (ANADOLU)

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