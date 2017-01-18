ناشطة عارية تهاجم تمثال ترامب في مدريد

هاجمت ناشطة من حركة “#فيمن” التي تتخذ العري وسيلة للاحتجاج، تمثالا من الشمع للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، خلال حفل بمتحف في العاصمة الإسبانية #مدريد.

وتمكنت شابة في مقتبل العمر وهي عارية الصدر أن تخترق حراس الأمن، واقترتب من تمثال ترامب، مرددة عبارة شهيرة بتلك التي قالها ترامب، ذات يوم، في جلسة خاصة، كما كتبت على ظهرها عبارة تنتقد المجتمع الذكوري.

ورفعت الناشطة يدها إلى الأعلى، في إشارة للانتصار، وقامت بحركة وصفت بالبذيئة، تجاه تمثال ترامب، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وكانت أحاديث خاصة لترامب عن النساء، جرى تسجيلها قبل سنوات، قد تسببت له بموقف محرج خلال حملته الانتخابية وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، الأمر الذي اضطره إلى تقديم اعتذار علني.

وقال ترامب، وقتئذ، إن النساء يرضخن له وإنه يعرف كيف يوقعهن في شراكه مهما أبدين الممانعة، مثيرا بذلك عاصفة من الانتقادات.

عكس السير