والده قال إنه ربما سيكون ميسي الجديد .. لاجئ سوري ينضم لفريق كرة قدم محلي في ألمانيا

انضم لاجئ سوري منذ بضعة أشهر إلى نادي “بيرنا” لكرة القدم، في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مدرب الفريق “كلاينشميت” رأى محمود الزامل الصيف الماضي وهو يلعب الكرة، فأعجب بأدائه وضمه للفريق.

ويلعب محمود (18 عاماً) في خط العجوم، وكان وصل مع عائلته إلى ألمانيا قبل عام، وتتألف عائلته من والديه و5 أشقاء.

وكانت العائلة نزحت من حمص إلى لبنان عام 2012، قبل أن تصل لاحقاً إلى ألمانيا.

ولم يتعرض محمود أو عائلته لمشاكل في المدينة التي تبعد 20 كيلومتراً عن درسدن التي يتجمع فيها أنصار حركة بيغيدا، وقال لموقع بينتو الألماني : “حتى الآن لم تحصل لي مشاكل معهم وأرى هؤلاء من بعيد فقط”.

ونقل الموقع عن مدرب النادي، الذي تأسس قبل 5 سنوات، قوله : “أنا في هذا النادي أعتبر وزيراً للاندماج .. سعيد بوجود محمود في الفريق، سيساعدنا على تحقيق أهدافنا”.

وقال قائد الفريق دانيال روسنه (29 عاماً)، إن اللاعبين يجدون صعوبة بالتواصل مع محمود بسبب عدم إتقانه اللغة الألمانية بعد، ويتعاملون معه حالياً بالإيماء والإشارات.

ورغم الصعوبات التي تعترض طريق محمود بسبب اللغة، فقد قال المدرب: “أنا المسؤول وأريد محمود في النادي، من الطبيعي ألا يكون صديقاً مع بقية اللاعبين، ولكن في الوقت الحالي يكفي وجود الاحترام المتبادل”.

وأضاف : “في التدريب الأول سجل محمود هدفاً عبر ركلة مقصية وأصاب الجميع بالذهول”.

وقالت والدة محمود إن ابنها أفضل هداف، فيما قال والده إن ابنه الذي سبق وأن لعب لنادي الكرامة في سوريا وطرابلس في لبنان، “ربما سيكون ميسي الجديد”.

عكس السير