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وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف: سنرسل دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة بالمحادثات السورية المقررة في العاصمة الكازاخية “#أستانة”
33 دقيقة مضت ورد الآن
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سنرسل دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة بالمحادثات السورية المقررة في العاصمة الكازاخية "#أستانة"" data-item_date="2017-01-18T18:57:15+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغأستانة الولايات المتحدة لافروف