أحدهم سوري حاول 20 مرة .. بلجيكا : اعتقالات و غرامات بحقق الراغبين بالوصول إلى بريطانيا عبر ميناء زيبرخا

حكمت محكمة بلجيكية بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قيمتها 600 يورو، بحق 6 لاجئين تسللوا لميناء زيبرخا.

صحيفة “دي مورغن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 5 لاجئين آخرين تم استجوابهم أيضاً للسبب ذاته.

ويعتبر ميناء زيبرخا معبراً للاجئين من بلجيكا لبريطانيا، ويعتبر التسلل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون منذ منتصف العام الماضي.

وسابقاً، كان المتسللون يعاقبون لتواجدهم غير الشرعي في بلجيكا فقط، لكن القانون الجديد يشرع اعتقالهم ومحاكمتهم.

وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتقال الكثير من المتسللين منذ تطبيق القانون الجديد، مشيرة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن بعضهم يكرر المحاولة أكثر من مرة.

وأوردت مثالاً عن لاجئ سوري (20 عاماً) اعتقل في تشرين الثاني الماضي، بعد أن تسلل 20 مرة بهدف الوصول لبريطانية، وآخر (26 عاماً) تسلل 4 مرات.

وأدين اللاجئ السوري “محمد هـ ” جراء إحدى محاولات التسلل، لكنه عاود المحاولة مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي، واعتقل مجدداً، ليتم تأجيل الحكم بسبب طلبه الاستئناف.

عكس السير