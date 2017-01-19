أطاح بريال مدريد بعد 11 عاماً من السيطرة .. مانشستر يونايتد أغنى ناد في العالم

انتزع مانشستر يونايتد لقب أغنى أندية كرة القدم في العالم من ريال مدريد بعد نمو عائداته إلى 735 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي في موسم 2015-2016 وفقاً للدوري المالي السنوي الذي تعده ديلويت ونشر الخميس.

وأطاح بطل انجلترا 20 مرة بنادي العاصمة الاسبانية من على القمة التي احتلها لمدة 11 عاما بفضل عودته لدوري أبطال اوروبا وارتفاع عائداته التجارية.

وتراجع ريال للمركز الثالث خلف برشلونة، بينما جاء بايرن ميونيخ رابعاً، ودخل مانشستر سيتي قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة بعد صعوده إلى قبل نهائي دوري الأبطال.

وهناك ثمانية أندية من أول 20 (وخمسة من أول عشرة) من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعكس القدرات المالية الأكبر التي تتمتع بها أندية دوري الأضواء في انجلترا مقارنة بالأندية الاوروبية الأخرى.

ودخل ليستر سيتي بطل انجلترا القائمة لأول مرة وجاء في المركز 20، وقال تيم بريدج المدير في ديلويت إن كل ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على الأرجح بين أول 30 نادياً العام المقبل بفضل صفقة البث التلفزيوني الضخمة التي تبلغ 5.1 مليار جنيه استرليني وبدأت هذا الموسم.

وقال بريدج “يواصل الدوري المالي إظهار القوة المالية للدوري الانجليزي الممتاز. وجود ليستر يظهر أن النجاح في الملعب يمنح أي ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز فرصة الوجود بين أول 20 نادياً.”، وأضاف “هناك فرصة قوية لوجود كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بين أول 30 نادياً العام المقبل.”

وتمكن ناد اسباني واحد آخر فقط من دخول قائمة أول 20 وهو اتليتيكو مدريد، بينما ضمت القائمة ثلاثة أندية ألمانية وأربعة من ايطاليا تقدمها يوفنتوس في المركز العاشر، والنادي الفرنسي الوحيد في القائمة هو باريس سان جيرمان، وتراجع للمركز السادس من الرابع، وأكمل زينيت سان بطرسبرج الروسي قائمة أول 20 نادياً.

وارتفعت العائدات المشتركة – التي تستثني قيمة انتقالات اللاعبين وضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى المتعلقة بالمبيعات – بنسبة 12% إلى 7.4 مليار يورو.

وكسر يونايتد – الذي عاد للقمة لأول مرة منذ موسم 2003-2004 – وبرشلونة وريال حاجز العائدات البالغ 600 مليون يورو (639.96 مليار دولار) في 2015-2016 وهي أول أندية تحقق ذلك.

وقال دان جونز، الشريك في سبورتس بيزنس جروب في ديلويت، مشيراً للزيادة البالغة 71 مليونا في العائدات التجارية “تطلب الأمر نمواً غير عادي في العائد التجاري لمساعدة (يونايتد) على تحقيق ذلك.”

ورغم خروج يونايتد المخزي من دور المجموعات في دوري الأبطال الموسم الماضي واحتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة مدربه السابق لويس فان جال فإن انجذاب الشركاء التجاريين لاستاد أولد ترافورد استمر.

ووقعت جلف أويل انترناشونال عقد شراكة تجارية مدتها ثلاث سنوات مع يونايتد الموسم الماضي ليرتفع مجموع شعارات الشركات الموجودة في أسفل الصفحة الرئيسية لموقع النادي على الانترنت إلى 24، وتبلغ قيمة عقد يونايتد مع شركة الملابس الرياضية أديداس – وهو الآن في موسمه الثاني – 750 مليون جنيه استرليني (923.18 مليون دولار)، كما تضم قائمة شركاء النادي شركة السيارات شيفروليه وشركة الخدمات المالية العملاقة ايه.أو.إن التي ترعى مجمع النادي التدريبي. (REUTERS)

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