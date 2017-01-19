ألمانيا : إرتفاع عدد الواصلين عبر ” لم الشمل ” بنسبة 50 % في 2016

ذكرت تقارير إعلامية أن عدد الأشخاص الذين وصول إلى ألمانيا في العام الماضي عبر إجراءات “لم الشمل” قد ارتفع عددهم بنسبة 50 بالمائة عن أعداد الحالات في عام 2015.

وفي عام 2016 تم إصدار نحو 105 ألف تصريح دخول “فيزا” إلى ألمانيا في جميع أنحاء العالم، وذلك حسب ما صرحت به وزارة الخارجية الألمانية لصحيفتي ” دي فيلت” و”هايلبرونر شتيمه” الألمانيتين.

وكانت اغلب التصريحات التي مُنحت تخض أشخاصا يتمتعون بالحماية القانونية في ألمانيا.

ومُنحت في عام 2015 نحو 70 ألف “تصريح دخول”، بينما كانت عدد التصريحات في عام 2014 قد وصلت إلى نحو 50 ألف تصريح.

وتتضمن هذه الأرقام جميع التصريحات الممنوحة من قبل وزارة الخارجية الألمانية، ومن ضمنها تلك الممنوحة لزوجات وأزواج وعائلات اللذين يحملون الجنسية الألمانية.

ولا توجد إحصائيات خاصة لعدد التصريحات الممنوحة لعائلات الذين يتمتعون بحماية قانونية أو المعترف بهم كلاجئين في ألمانيا.

وكشفت الأرقام الصادرة من وزارة الخارجية أن عدد التصريحات التي منحت لأشخاص من سوريا والعراق كانت قد وصلت إلى “73 ألف تصريح في عام 2016”.

بينما كانت التصريحات الممنوحة لأشخاص من سوريا والعراق في عام 2015 قد وصلت إلى 24 ألف تأشيرة دخول، وهو ما يعني زيادة تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال عام واحد. (DW)

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