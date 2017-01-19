ألمانيا : السجن للاجئ سوري طلب من شخصين قتل زوجته و سرقتها !

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري 6 سنوات بتهمة تحريضه على قتل زوجته في مدينة كوبلنتس غربي #ألمانيا .

ووفق ما أوردت إذاعة جنوب غرب ألمانيا (SWR)، وترجم عكس السير، فقد ثبُت لهيئة المحكمة يوم الأربعاء، أن الزوج (26 عاماً) كلف اثنين بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح ثم سرقتها، كما أبدى موافقته وتقبله لعملية قتلها.

وبدلاً من أن يقوم الشخصان بذلك، توجها للشرطة واعترفا بما يخطط له.

وأضافت الإذاعة أن محامي الدفاع طالب بتخفيف الحكم لـ 4 سنوات و 3 أشهر، على اعتبار أن التحريض هو على السرقة فقط.

وقالت النيابة العامة إن الزوج كان -منذ بداية زواجهما- يراقب زوجته ويرصد تحركاتها ويمنعها من التواصل مع والديها، ويسيطر على هاتفها النقال، وكانا غير منسجمين، إلى جانب قيامه بضربها والتشكيك بسمعتها منذ قدومهما إلى ألمانيا.

وختمت الإذاعة بالقول، إن الطلاق وقع بين الاثنين بحسب الشريعة الإسلامية، لكنهما ما زالا زوجين وفق القانون الألماني.

عكس السير