ألمانيا : جريمة مروعة في برلين .. العثور على جثة مقطعة و موضوعة داخل ثلاجة منذ 10 سنوات !

قالت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الأربعاء، إن الشرطة عثرت على جثة عجوز (90 عاماً) داخل ثلاجة في إحدى الشقق بمدينة برلين.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الجثة تم تقطيعها لعدة أشلاء، وهي موجودة في الثلاجة منذ 10 سنوات.

وقال أحد المحققين، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به بعد أيام من اكتشاف الجثة، مشيراً إلى أنه من مواطني أوروبا الشرقية (لم يحدد جنسيته)، ويبلغ من العمر 55 عاماً.

وكان أحد ساكني الجوار لم ير صاحب العقار (المنزل الذي تواجدت فيه الجثة) لفترة طويلة، فشعر بالقلق واتصل بالشرطة.

وأفادت الشرطة، أن التحقيقات كشفت وجود أحد ما يقوم بسحب أموال العجوز المتقاعد بشكل شهري.

عكس السير